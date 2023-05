Il 15enne accoltellato nella notte ai Decumani è il figlio dei due noti influencer napoletani Very e Sasy. Si tratterebbe di Kekko che, come spiega la mamma in alcuni video, sarebbe stato ferito con due fendenti al fianco da un 13enne (residente a Giugliano, ndr). L’adolescente, attualmente ricoverato al Pellegrini, è fuori pericolo e se la caverà con alcuni giorni di prognosi.

15enne accoltellato a Napoli: è il figlio dei tiktoker Very e Sasy

La notizia è stata diffusa da Very che nel rispondere ad un fan, in un video, ha detto: “Fortunatamente sta bene. Gli hanno dato due coltellate e tiene: ha avuto i punti e gli hanno fatto una tac. Tutto bene, ha solo una piccola lesione all’intestino. Dobbiamo solo andare avanti. Ora, però, faccio la guerra con tutti. Me lo sono messo in testa: i miei figli nessuno me li deve toccare”.

In un video precedente Veronica si era rivolta alla mamma del presunto aggressore, ma poi il filmato è stato segnalato dal social cinese. “A te che hai accoltellato mio figlio, cosa ti è entrato in tasca? – aveva detto la donna -. Io non me la prendo con te, ma con i tuoi genitori. Se sto facendo questo video è per fartelo arrivare a te, e tu vorresti fare anche la mamma? Per prima cosa a tuo figlio insegna l’educazione”.

“Questo ragazzo ha 12 anni – ha proseguito -, ho pure la foto. Non la metto sapere perché? Perché potrebbe essere un mio figlio. Però mio figlio, rispetto a te, ha i valori e i principi. Ciò che tu non hai insegnato a tuo figlio”, ha concluso Veronica.