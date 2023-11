Con il Campionato di A e B ai box l’attenzione per i campionati nazionali è rivolta tutta sulla serie C con il 14° turno che andrà in scena tra sabato e domenica

Doppio derby campano: Giugliano-Avellino e Juve Stabia-Sorrento

14° turno nel girone C che si apre con la Juve stabia capolista e Avellino, Benevento e Casertana che inseguono.

La giornata inaugurata dagli anticipi del sabato, alle 14 il Catania del neo Allenatore Lucarelli sfida la Turris sempre più in crisi.

Alle 16:15 due sfide play off con il Picerno che si presenta al Viviani di Latina con due squadre a caccia di punti per restare agganciati al treno di vetta. Casertana che ospita il Crotone, alla ricerca della sesta vittoria consecutiva con i calabri reduci da 5 risultati utili.

Alle 18:15 Il derby pugliese Taranto-Brindisi chiude il sabato di C

Domenica si parte alle 14 con la sfida salvezza Monterosi-Virtus Francavilla

Alle 16:15 derby campano Avellino-Giugliano con gli irpini a caccia della vetta e Giugliano alla ricerca di conferme dopo la bella prova di Benevento, Foggia-Messina e Benevento che non può sbagliare a Monopoli.

Alle 18:30 chiudono la giornata l’altro derby campano tra la capolista Juve Stabia e il Sorrento reduce dalla bella vittoria di Taranto e il Cerignola impegnato a Potenza