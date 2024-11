13° turno nel girone C, volano Giugliano e Benevento, KO l’Avellino

Archiviato il 13° turno nel girone C, vola il Giugliano che chiude una settimana magica e vola al terzo posto. Ritorna a vincere il Benevento in vetta alla classifica, ko Avellino e Turris, pari per Sorrento e Casertana.

I risultati del 13° turno

Vola il Benevento in vetta alla classifica che batte la Turris 2-1 e resta al comando a +4 dalle inseguitrici, gruppo capeggiato dall’Audace Cerignola che non va oltre l’1-1 con il Crotone. Pari anche tra Monopoli e Picerno. Continua il magic moment del Giugliano che batte nei minuti finali il Trapani al De Cristofaro grazie ad una rete di Baldè. Secondo successo per i tigrotti al terzo posto in classifica. Torna al ko l’Avellino cadendo clamorosamente in casa con il fanalino Taranto 0-1 dopo 6 successi consecutivi. Ben 5 i pareggi di giornata, finusce senza reti il derby siculo tra Catania e Messina, pari anche tra Potenza e Altamura al Viviani finisce 2-2. Nelle parti basse della classifica pareggio anche tra Latina e Juventus Next Gen. Pari anche nel derby campano tra Sorrento e Casertana,

Importante successo per la cavese che batte al lamberti il foggia 2-1.

Potenza-Altamura 2-2

Benevento-Turris 2-1

Cavese-Foggia 2-1

Monopoli-Picerno 1-1

Sorrento -Casertana 1-1

Catania – Messina 0-0

Audace Ceringnola 1-1

Avellino-Taranto 0-1

Giugliano-Trapani 2-1

Juventus-Latina 0-0

Classifica

Benevento 29

Audace Ceringnola 25

Giugliano 23

Monopoli 23

Avellino 22

Potenza 21

Catania 20

Sorrento 20

Picerno 18

Trapani 18

Cavese 17

Crotone 16

Altamura 15

Casertana 13

Turris 13

Latina 11

Foggia 10

Messina 10

Juventus 7

Taranto 6