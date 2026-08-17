La fortuna fa tappa in Campania con il 10eLotto. Nel concorso di martedì 11 agosto, a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, è stata centrata una vincita da 150mila euro. Il fortunato giocatore ha realizzato un 8 Doppio Oro con una giocata effettuata in una nota ricevitoria di via Madonna delle Grazie.

10eLotto, la Campania fa festa: colpo da 150mila euro a Giugliano

Ma Giugliano non è stata l’unica località campana baciata dalla fortuna negli ultimi concorsi. Nella giornata di sabato 8 agosto, infatti, la regione ha registrato complessivamente 86mila euro di vincite al 10eLotto. A Castel San Giorgio, in provincia di Salerno, un giocatore ha portato a casa 26mila euro grazie a un 3 Oro. La giocata vincente è stata effettuata in via Vincenzo Calvanese.

A questa vincita si aggiungono altri tre premi da 20mila euro ciascuno, tutti ottenuti centrando un 9. Le giocate fortunate sono state convalidate a Ercolano, in provincia di Napoli, in via Panoramica; ad Airola, nel Beneventano, in via Appia; e a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, in via Napoli.

Un bilancio particolarmente positivo, dunque, per la Campania, con vincite distribuite tra diverse province e con il colpo più importante registrato nel Napoletano. A livello nazionale, l’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 11,1 milioni di euro in premi, portando a 2,47 miliardi di euro il totale delle vincite assegnate dall’inizio dell’anno.