Lo aveva raccontato nelle sue storie Instagram ma ieri è emerso un clamoroso colpo di scena. Guendalina Tavassi, ex isola dei famosi, giorni fa aveva denunciato tramite le sue storie Instagram di una rissa avvenuta al saggio di hip hop della figlia a Guidonia.

Un alterco tra genitori poi degenerato per accaparrarsi dei posti, aveva detto l’influencer. Ma ieri, secondo quanto ha riferito un testimone a Repubblica, uno dei protagonisti della zuffa sarebbe proprio Guendalina Tavassi.

Rissa tra genitori al saggio, parla Guendalina Tavassi

Tavassi quel giorno aveva pubblicato diverse storie dicendo che la zuffa era sia all’esterno del luogo prescelto per il saggio che all’interno dove i genitori avrebbero continuato a battibeccarsi. Sul posto sarebbero giunte anche le forze dell’ordine.

“È stata lei ad iniziare, io ero in fila per entrare. L’ho vista, si è picchiata con un’altra mamma per dei posti a sedere”, ha raccontato il papà di uno dei bimbi presenti al quotidiano. Tavassi ha però smentito: “Ma stiamo scherzando? Sono andata al saggio di mia figlia e ho assistito a scene del terzo mondo. Tutti hanno visto una povera ragazza indiana che veniva menata da un’altra donna. Una terza persona che mi accusa? Ma chi se ne frega, c’erano tante altre persone che come me si trovavano lì. La polizia ha preso la signora, io ho anche fatto delle stories. Ero con altre madri e vicino a noi si è verificata questa scena, fine. Ci siamo ritrovate nel terrore. Se la gente vuole dire cazzate perché sono conosciuta, denuncerò. Sono indignata e schifata“, ha detto.

Gli organizzatori dell’evento si sono limitati a chiarire che “chi era in coda a un certo punto ha spinto per entrare. Poi la rissa e l’arrivo delle forze dell’ordine. A rimetterci sono stati i bambini che non si sono esibiti“.