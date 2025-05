ZTL, De Michele (La Politica che Serve): “Avevamo ragione noi, il sindaco fa marcia indietro”

Sulla nuova ordinanza che disciplina la ZTL ad Aversa interviene il consigliere comunale di opposizione Mario De Michele, esponente de La Politica che Serve. Per De Michele, la modifica al provvedimento originario firmato dal sindaco Matacena rappresenta un vero e proprio passo indietro dell’amministrazione e una vittoria delle forze di minoranza.

«Avevamo ragione noi», ha dichiarato il consigliere. «Dopo appena quattro giorni, il sindaco ha corretto l’ordinanza sulla Zona a Traffico Limitato, riportando il limite finale della chiusura veicolare da via Magenta a via Seggio, com’era in precedenza. Inoltre, è stato spostato anche l’orario di apertura dei varchi: non più alle 20, ma alle 22».

Per De Michele si tratta di un risultato politico chiaro: «Questa prima modifica è il frutto delle nostre denunce. È una vittoria delle opposizioni, che sin da subito hanno evidenziato l’illogicità del provvedimento iniziale. Fa riflettere il fatto che dalla maggioranza non sia arrivato alcun commento sulla nuova ordinanza: si preferisce fare vuota propaganda, senza ammettere il clamoroso dietrofront del sindaco».

Il consigliere sottolinea infine che permangono delle criticità: «Resta il problema dell’apertura dei varchi, che speriamo possa essere affrontato e risolto nel più breve tempo possibile».