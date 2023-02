Zara assume nuovo personale. La nota catena di abbigliamento fast fashion offre numerose opportunità di lavoro per addetti vendita, visual merchandiser e altre posizioni per varie sedi in Italia. Il noto marchio spagnolo, di proprietà del gruppo Inditex, ad oggi vanta 2.232 negozi in 93 paesi nel mondo.

Zara assume nuovo personale: posizioni aperte anche in Campania

Il gruppo spagnolo, oltre Zara, possiede anche altre catene di negozi di moda come Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Zara Home, Tempe, Lefties e Uterque. Alcuni brand sono presenti anche in Campania, in particolare a Marcianise al centro commerciale Campania.

Le posizioni più ricercate sono:

– Addetti alle vendite;

– Responsabili di negozio;

– Visual Merchandiser;

– Area Manager;

– Fashion Designer.

Stipendio e come candidarsi

Per candidarsi è sufficiente inoltrare il proprio CV sul sito Zara nella sezione Carriere valutando le posizioni aperte. Tra i requisiti in genere è richiesta esperienza pregressa nel ruolo di almeno 1 anno, diploma di maturità e disponibilità a lavorare su turni.

Lo stipendio medio di un addetto alla vendita di Zara in Italia va dal 1.000 ai 1.500 euro, questo dipende dal grado di esperienza. Il visual merchandiser invece guadagna di più e lo stipendio medio parte da 1.500 per arrivare fino ao 2.500 euro.