Sono tre i vincitori di Sanremo Giovani 2021. Si tratta di Yaman, Tananai e Matteo Romano, i tre conquistano così la promozione tra i Big del prossimo Festival, dall’1 al 5 febbraio. Conosciamoli meglio.

Yuman

Yuman è un giovane cantante romano, classe 1995, di origini capoverdiane da parte di padre. Da adolescente si appassiona alla musica e nel 2018 esce il suo primo brano, Twelve, che ottiene un discreto successo.

L’anno successivo, YouTube lo inserisce tra le 10 promesse dell’anno e l’artista si ritaglia un buon seguito anche all’estero, soprattutto col brano I AM. Ora, Yumai proverà a imporsi anche in Italia con la partecipazione a Sanremo Giovani.

Mille notti di Yuman: il testo

Non mi spegnerai con i tuoi sbalzi d’umore

Non mi abbatterai solo con un pungo al cuore

Sono sempre io che ho smesso di ascoltarti

Da un po’ di anni ormai

Se cerco un senso è inutile

Perché se poi non c’è

Forse mille notti proverei

A parlarti ancora, ancora e poi

Avessi anche solo un’ora in più

Per spiegarti cosa voglio da te

Hai ragione tu, forse sono io che sto cambiando

Non ragiono più mentre ti fisso e mi domando:

“Cosa cresco a fare se poi finiamo ad essere simili io e te?”

Ma prova a darmi indizi utili per capire me e te

Per capire me e te, per capire me

Forse mille notti proverei

A parlarti ancora, ancora e poi

Avessi anche solo un’ora in più

Per spiegarti cosa voglio, cosa voglio da te

A me serve una medicina che sopprima il dolore

A me serve un [?] ed una sola motivazione

Per credere ancora in te, per credere ancora in te

Per poterti chiamare, per dire le cose che ora mi suonano

Forse mille notti proverei

A parlarti ancora, ancora e poi

Tananai

Tananai, nome d’arte di Alberto Cotta Ramusino, è un cantautore milanese di 26 anni. E’ nato l’8 maggio 1995, sotto il segno del Toro. Non sono noti la sua altezza e il suo peso. Ha diversi tatuaggi, specialmente sulle braccia.

Comincia la sua carriera come produttore e compositore, diventando successivamente anche autore. Nel 2017, pubblica un album di musica elettronica, “To Discover And Forget” mentre, nel 2019, decide di dedicarsi anche alla scrittura di testi in italiano, pubblica così diversi singoli: Bear Grylls, Volersi Male, Calcutta e Ichnusa.

Esagerata, testo di Tananai

Non ti parlo più

Da quando hai detto non ti parlo più

E non ti vado giù

Da quella storia che non ti va giù

E ti cerco lì e ti cerco là

Nelle Buganvillea, nelle Boulevard

Sto aspettandoti all’università

Faccio tappa lì e poi la faccio al bar

Tengo con il piede il tempo

Mentre tu mi tieni il telefono spento

Che cosa mi aspetto, mmh

Vuoi che ti aspetto, aah

Butto i ricordi nel cesso

Che al posto del cuore c’è un cinema vuoto nel petto

E aspetto, mmh

Magari mi riprendo

Però sei brava

Solo in settimana

Chissà dove ti sei buttata

Tra le braccia di un’idiota

Sei una tipa complicata

Sempre stata esagerata

Non ti parlo più

Da quando hai detto non ti parlo più

E non ti vado giù

Da quella storia che non ti va giù

E non impari mai, non impari mai

Non impari mai, non impari

E ti penso sì ma ci bevo su

E mi guardo un film, non l’hai scelto tu

Sto ammalandomi, non so come si fa

A fare finta che non eri l’unica

Forse è arrivato il momento di alzarmi dal letto

E di andare in via Lecco

Mi faccio bello, mmh

Magari lì ti becco

Però sei brava

Solo in settimana

Chissà dove ti sei buttata

Tra le braccia di un’idiota

Sei una tipa complicata

Sempre stata esagerata

Non ti parlo più

Da quando hai detto non ti parlo più

E non ti vado giù

Da quella storia che non ti va giù

E non impari mai, non impari mai

Non impari mai, non impari

Non ti parlo più

Da quando hai detto non ti parlo più

E non ti vado giù

Da quella storia che non ti va giù

E non ti parlo più

Da quando hai detto non ti parlo più

E non ti vado giù

Tu sei brava

Solo in settimana

Chissà dove ti sei buttata

Tra le braccia di un’idiota

Sei una tipa complicata

Sempre stata esagerata

Matteo Romano

Matteo Romano è un giovanissimo cantante, classe 2002. Nato e cresciuto a Cuneo, in Piemonte, coltiva da sempre una grande passione per la musica, ed in particolare per il canto, che studia anche in una scuola di musica. Suona il pianoforte. Ha due gemelli, Jacopo e Simone.

Ha pubblicato il suo primo singolo dal nome “Concedimi”, che ha entusiasmato migliaia di utenti ed è considerato il suo debutto ufficiale nel panorama musicale. “Concedimi” è stato pubblicato su Spotify ed è stato anche sottofondo di qualche video su Tik Tok.

Testa e croce – testo di Matteo Romano

Tutto ciò che ho da dire ho detto

Tutto ciò che davvero ho fatto

Guardo sempre il muro distratto

E non penso che

Tu sarai nel locale fatto

Gli occhi persi in quelli di un altro

Ma lo sguardo ancora un po perso

A pensare a me

E mi ricordo le tue dita mentre sfogliano le pagine di un libro

Che non so neanche dove ho messo

E ti ricordi quella volta insieme in macchina

La mia canzone preferita forse sai ancora qual è

Fingo, non ci penso

Se mi chiedi mento

Ti guardo mentre ridi anche se non conviene

In fondo non è guerra, è una rivoluzione

Fisso un punto fermo

Se mi tocchi ho solo paura di perder la presa e di cedere

Di sentirmi dire di nuovo

Che siamo testa e croce allo stesso modo

E alla fine è vero hai ragione

Tutto ciò che ho da dire ho detto

Tutto ciò che davvero ho fatto

E se ripenso a quella volta ti parlavo

Ma che strano, eri distratto

Se me lo chiedi non vengo più a bere

Anche se vado via vuoi rimanere

Ormai, lo sai, non c’è più nessun film da vedere

Niente che ci lega insieme

Fingo, non ci penso

Se mi chiedi mento

Ti guardo mentre ridi anche se non conviene

In fondo non è guerra, è una rivoluzione

Fisso un punto fermo

Se mi tocchi ho solo paura di perder la presa e di cedere

Di sentirmi dire di nuovo

Che siamo testa e croce allo stesso modo

E alla fine è vero hai ragione

Alla fine è meglio

Forse hai ragione tu

Un po’ mi manchi ma lo metto dentro, un peso in meno

Abbiamo dato il meglio

Il peggio un po’ di più

Sta notte dormirò lo stesso anche se hai ragione tu