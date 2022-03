Will Smith è un attore, rapper e produttore cinematografico statunitense, premiato nel corso della cerimonia degli Oscar 2022 come miglior attore protagonista per il film “King Richard – Una famiglia vincente”. Ha avuto uno scontro con Chris Rock, che ha preso a pugni a causa di una battuta infelice sulla moglie Jada. Vediamo maggiori informazioni in merito alla vita privata e professionale di Smith.

Will Smith: chi è, età, altezza

Will Smith è nato il 25 settembre 1968, sotto il segno della Bilancia. Ha 53 anni ed è alto 188 cm.

Will Smith: film, carriera, oggi

Will Smith ha avuto una brillante carriera, tanto che, nell’aprile del 2007, la rivista Newsweek lo ha definito «il più potente attore di Hollywood».

Ha raggiunto fama mondiale negli anni novanta, dopo aver recitato nella serie televisiva Willy, il principe di Bel-Air, nel periodo tra il 1990 e il 1996, e in numerosi film tra cui Bad Boys (1995), Independence Day (1996) e Men in Black (1997).

Tra le produzioni cinematografiche a cui prende parte, ci sono Alì, nel 2001, Hitch – Lui sì che capisce le donne, nel 2005, e La ricerca della felicità, nel 2006, Io sono Leggenda, nel 2007, Sette Anime, nel 2008, Collateral Beauty, nel 2016.

Nel 2019, ha recitato nel live action della Disney Aladdin, interpretando il genio della lampada. Nello stesso anno, Smith è apparso come un assassino che affronta sé stesso più giovane, nel film di Ang Lee Gemini Man.

Ha ricevuto tre candidature all’Oscar per il miglior attore per la sua interpretazione del pugile Muhammad Ali in Alì, nel 2001, per il ruolo di Chris Gardner nel film La ricerca della felicità, nel 2006, e per il ruolo di Richard Williams in Una famiglia vincente – King Richard, nel 2021, riuscendo ad ottenere in quest’ultima occasione la prestigiosa statuetta. Per questo ruolo, ha inoltre ricevuto il Golden Globe per il miglior attore in un film drammatico, lo Screen Actors Guild Award per il miglior attore cinematografico, il Critics Choice Award per il miglior attore e il BAFTA al miglior attore protagonista.

Will Smith: moglie, figli

Will Smith è stato sposato con l’attrice Sheree Fletcher nel 1992 e da lei ha avuto il primo figlio, Willard Carroll III, conosciuto come Trey Smith. Successivamente, è convolato a nozze con Jada Pinkett, dalla quale ha avuto due figli, Jaden e Willow.

Will Smith: Oscar, Chris Rock

Will Smith è stato protagonista di uno spiacevole episodio nel corso della cerimonia degli Oscar 2022: in seguito a una battuta infelice pronunciata dal comico Chris Rock sulla moglie, che ha scelto di rasarsi completamente a causa di una malattia autoimmune di cui soffre, l’attore ha reagito, alzandosi dalla poltrona, salendo sul palco e dandogli un pugno, pronunciando la frase “Tieni il nome di mia moglie via dalla tua fo***** bocca”.

Successivamente, è stato premiato come miglior attore per l’interpretazione in “King Richard – Una famiglia vincente”.

Will Smith: Instagram

Will Smith è molto amato e apprezzato dal pubblico: su Instagram, conta più di 60 milioni di followers, con cui condivide momenti inerenti alla sua vita privata e professionale.