Arriva la svolta per la ex Whirlpool di Napoli. La fabbrica di lavatrici di via Argine è stata aggiudicata alla Tea Tek Group Spa, azienda campana che realizza impianti per il trattamento delle acque, la produzione di energie alternative e impianti industriali. Grazie a questa operazione, sono salvi i 312 posti di lavoro di via Argine.

Laddove la multinazionale americana produceva lavatrici fino al 2021, Tea Tek produrrà pannelli fotovoltaici di nuova generazione. L’annuncio è stato dato dal commissario della Zes Campania, Giosy Romano nell’incontro avuto con i sindacati.

Dopo 2 anni si è dunque conclusa la procedura di gara per la reindustrializzazione dello storico sito industriale, che negli anni scorsi è stato teatro di una lunga lotta per la difesa del lavoro. La gara è stata bandita dalla Zes Campania e vi avevano partecipato due imprese.

La scelta è ricaduta su Tea Tek poiché nel piano presentato ha previsto non solo l’assunzione dei lavoratori ex Whirlpool, ma ha previsto altre 28 assunzioni, tutte di donne con meno di 36 anni, di cui 16 a tempo indeterminato. Tea Tek conta già 950 dipendenti. La sede legale è a Napoli mentre quella operativa ad Acerra.

Dopo 4 anni di vertenze, cortei e manifestazioni, dunque è giunta la notizia tanto attesa dagli operai di via Argine. Era il maggio 2019 quando agli operai fu comunicata dalla multinazionale la decisione di ‘chiudere i battenti’. “Il nostro impegno fin dal primo giorno è stato garantire e tutelar la produzione e i lavoratori” commenta Giosy Romano, commissario straordinario del governo della zes campania.