Cambia ancora WhatsApp, la piattaforma messaggistica più usata al mondo dopo WeChat e Telegram. Importanti novità arrivano sul fronte audio, in particolare sono state apportate modifiche ai messaggi audio. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Whatsapp, novità in arrivo sui messaggi vocali: cosa cambia

I messaggi audio non si interrompono più quando si esce dalla conversazione per aprirne un’altra. La nuova funzione si rivela utile quando si stanno ascoltando note audio particolarmente lunghe ma si vuole continuare a chattare con altri contatti.

WhatsApp ha inoltre annunciato altre novità. Tra queste, la possibilità di mettere in pausa e riprendere le registrazioni delle note vocali. A tutto questo si aggiungono le reaction ai messaggi. Un po’ come i “mi piace” alle stories di Instagram.

Questa evoluzione di WhatsApp si inserisce nella serie di iniziative intraprese da Meta, colosso tecnologico di Mark Zuckerberg. Partendo da Messenger, gli audio possono durare 30 minuti e non più solo un minuto. Nel mese di gennaio WhatsApp ha rilasciato un altro aggiornamento per supportare la modalità Focus di iOS 15, in italiano battezzata Full Immersion. In questo modo alcuni contatti selezionati possono inviare messaggi all’utente anche quando quest’ultimo ha attivato la modalità Full Immersion sul proprio iPhone per non essere disturbato.