È un anziano di 80 anni la prima vittima in Campania del virus West Nile. L’uomo, originario della frazione Montedecore di Maddaloni, era stato ricoverato venerdì scorso all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta nel reparto di medicina d’urgenza. Le sue condizioni, aggravate da patologie pregresse, sono rapidamente peggiorate fino al decesso avvenuto nelle scorse ore.

West Nile, primo decesso in Campania: vittima un anziano con patologie pregresse

Un secondo caso di contagio, sempre a Maddaloni e nella stessa zona est della città, riguarda un altro anziano attualmente ricoverato nello stesso ospedale. Entrambi i pazienti, come confermato dal sindaco Andrea De Filippo in un post su Facebook, provengono dalla stessa area residenziale e sono considerati soggetti fragili.

Il primo cittadino ha annunciato di aver già firmato un’ordinanza urgente, con la quale si è dato il via a interventi straordinari di disinfestazione adulticida e larvicida. «La situazione è sotto controllo», ha assicurato De Filippo, invitando la cittadinanza a non lasciarsi prendere dal panico. «Non ci sono gli estremi per un allarme generalizzato – ha aggiunto – ma è fondamentale seguire le normali misure di prevenzione suggerite dalle autorità sanitarie».

Per questa sera, a partire dalle 22, è previsto un nuovo intervento di disinfestazione sul territorio comunale, con l’invito ai cittadini a evitare di sostare all’aperto durante le operazioni. Le autorità continueranno a monitorare l’evoluzione della situazione nei prossimi giorni.