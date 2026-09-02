West Nile, due 75enni gravi ad Aversa. Dott. Cerullo: “Assistiti 10 pazienti da inizio estate”

Sono due i pazienti positivi al virus West Nile ricoverati in gravi condizioni all’ospedale “G. Moscati” di Aversa. Entrambi hanno 75 anni, ma uno dei due, da questa mattina, mostra segnali di miglioramento. Secondo i dati dell’Asl di Caserta, sono 36 i casi registrati in provincia. Dall’inizio dell’estate, nel reparto di neurologia del nosocomio normanno, diretto da Giovanni Cerullo, sono stati assistiti dieci pazienti. Ai nostri microfoni il dottor Cerullo invita a non sottovalutare il virus, nonostante le forme gravi siano rare, e sottolinea l’importanza della prevenzione.

L’INTERVISTA

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