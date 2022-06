Aveva escogitato un sistema semplice per superare le barriere anti-taccheggio. Un ragazzo di 21 anni però è finito ugualmente nei guai dopo aver rubato tre occhiali da sole al Coin di via Scarlatti, al Vomero.

Napoli, usa borsa schermata per rubare tre occhiali: scoperto

Il furto si è consumato ieri. L’ingegnoso ladro aveva realizzato una borsa particolare: aveva preso una busta da shopper con i amici in corda e l’aveva rivestita all’interno con una pellicola metallica, inserita tra i due strati di carta, per eludere i meccanismi anti-taccheggio. E in effetti aveva funzionato: il 21enne aveva preso tre paia da occhiali da sole per un valore complessivo di 1000 euro. Le placche antifurto applicate sui prodotti non avevano fatto scattare l’allarme al momento del passaggio delle barriere all’uscita.

Tuttavia, nonostante il sistema fosse risultato efficace, gli addetti alla vigilanza hanno voluto ugualmente controllare la borsa del ragazzo. Il giovane infatti da diversi giorni gironzolava all’interno del Coin in via Scarlatti, insospettendo i vigilanti. Il ladro ha provato a giustificarsi, salvo poi arrendersi all’evidenza. A quel punto sono sopraggiunti i carabinieri della Compagnia del Vomero, allertati dai responsabili del megastore. I militari lo hanno denunciato per furto e hanno posto sotto sequestro l’insolita invenzione.