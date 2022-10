Pusher col Reddito di Cittadinanza scoperto, al Vomero, dai carabinieri. L’uomo, un 59enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per spaccio.

Vomero, pusher con il Reddito di Cittadinanza: beccato mentre vendeva droga

I militari dell’Arma, in servizio a bordo di uno scooter tra le strade del quartiere, hanno sorpreso l’uomo in via Andrea da Salerno, zona che si trova dinanzi lo Stadio Collana, mentre cedeva 2 dosi di cocaina ad un suo coetaneo.

Lo spacciatore, perquisito, è stato trovato in possesso di altri tre involucri contenente dosi di coca nella stessa quantità, pronte per essere vendute agli acquirenti abituali. Durante gli accertamenti, i Carabinieri hanno scoperto che il 59enne percepisce anche il sussidio anti-povertà. Per questo motivo gli uomini della Benemerita lo hanno segnalato all’Inps per la revoca dell’assegno. Ora è in attesa di giudizio.