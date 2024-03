È ancora emergenza baby gang a Napoli. L’ultimo episodio, in ordine cronologico, si è verificato sabato sera, in via Merliani, al Vomero, una traversa della centralissima via Scarlatti. A raccontare come sono andate le cose, è uno dei genitori dei ragazzini vittime dell’aggressione sul gruppo cittadino “Vomero Arenella-Cittadinanza Attività in Difesa di Napoli”.

Vomero, baby gang in azione: in dieci accerchiano tre ragazzini e accoltellano uno di loro

Secondo il racconto del genitore, il figlio insieme ai due amici sarebbero stati accerchiati e aggrediti da un gruppo di 10 ragazzi, intorno alla mezzanotte.

Uno di loro ha estratto un coltellino ed ha ferito lievemente uno degli adolescenti alla gamba. Il genitore ha poi fornito una descrizione del presunto autore del ferimento, per poi lanciare un appello: “Dato che c’erano tanti ragazzi ma nessuno è intervenuto probabilmente per paura, vorrei che parlaste con loro per recuperare quale più informazioni possibili per risalire a questi delinquenti”.