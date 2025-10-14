Momenti di tensione questa mattina a bordo del volo WizzAir diretto da Sharm el-Sheikh a Roma, costretto a un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Capodichino a causa del sospetto di fumo nella stiva.

Volo WizzAir da Sharm el-Sheikh a Roma costretto ad atterraggio d’emergenza a Napoli

Il velivolo, un Airbus della compagnia low cost ungherese, trasportava turisti italiani e stranieri, oltre a giornalisti e operatori che avevano seguito il summit di pace sul conflitto di Gaza, tenutosi nella località egiziana sul Mar Rosso.

Secondo quanto si è appreso, il comandante dell’aereo ha chiesto l’autorizzazione ad atterrare a Napoli in via precauzionale, dopo che i sensori di bordo avrebbero segnalato presenza di fumo in una delle stive. L’atterraggio è avvenuto senza problemi, e i Vigili del Fuoco hanno immediatamente avviato le verifiche tecniche sull’aeromobile. Nel frattempo, è stato disposto lo sbarco dei passeggeri, che hanno raggiunto l’aerostazione in sicurezza. Le autorità aeroportuali campane e l’Enac hanno confermato che l’operazione è avvenuta “in piena sicurezza e secondo le procedure previste”. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire l’origine del segnale d’allarme.