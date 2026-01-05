Volla, ansia per la scomparsa di Salvatore: si è allontanato da casa il 30 dicembre

Sono giorni di forte preoccupazione a Volla, nel Napoletano, per la scomparsa di Salvatore Grimaldi, uomo di 45 anni di cui non si hanno più notizie dalla giornata di lunedì 30 dicembre.Secondo quanto ricostruito dai familiari, intorno alle ore 13, l’uomo si sarebbe allontanato volontariamente dalla propria abitazione a bordo di una Fiat Punto di colore rosso scuro, con targa CE378PK, facendo perdere completamente le proprie tracce.

Volla, ansia per la scomparsa di Salvatore Grimaldi: si è allontanato da casa il 30 dicembre

Salvatore Grimaldi è alto circa 173 centimetri, pesa circa 60 chili e presenta numerosi tatuaggi ben visibili sulle braccia, elemento che potrebbe facilitarne il riconoscimento. Il giorno dell’allontanamento indossava una felpa, un paio di jeans e un giubbino di colore nero.

Cellulare spento e nessun contatto con la famiglia

Da quel momento, i tentativi di contatto da parte dei familiari si sono rivelati inutili: il telefono cellulare risulta spento e nessuna segnalazione utile è giunta finora. La situazione ha fatto scattare l’allarme e alimentato l’ansia dell’intero nucleo familiare, che chiede aiuto anche attraverso i social e i mezzi di informazione.

Un precedente nel 2018

Non è la prima volta che Salvatore Grimaldi si allontana senza lasciare notizie. Nel 2018 l’uomo era già scomparso, per poi essere ritrovato successivamente a Castellammare di Stabia. Un precedente che oggi accresce la preoccupazione, vista la totale assenza di informazioni sulla sua attuale posizione.

Appello: chiunque abbia informazioni contatti le forze dell’ordine

familiari lanciano un appello a chiunque possa aver visto Salvatore Grimaldi o la sua auto nei giorni successivi al 30 dicembre. Ogni dettaglio, anche il più piccolo, potrebbe rivelarsi fondamentale. Chiunque sia in possesso di informazioni utili è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine o a rivolgersi al comando dei Carabinieri di Volla.