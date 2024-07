In mattinata Leonardo Spinazzola si è recato a Villa Stuart per intraprendere le solite visite mediche di rito, prima di diventare ufficialmente un giocatore del Napoli, attesa nel pomeriggio per l’annuncio ufficiale.

In arrivo anche Rafa Marin

Il Napoli ha trovato l’accordo anche con Rafa Marin con il Real Madrid per 12 milioni di Euro. Nelle prossime ore arriverà anche il calciatore spagnolo per iniziare le visite mediche e la sua avventura con la maglia del Napoli