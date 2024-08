Il Napoli chiude il terzo colpo di mercato in pochi giorni, in arrivo dal Brighton Billy Gilmour, centrocampista che sta svolgendo in questo momento le visite mediche in Inghilterra, prima di arrivare in Italia per a firma e l’ufficialità del suo arrivo alla corte di Antonio Conte

Gilmour-Napoli, ci siamo: lo scozzese sta svolgendo le visite mediche in Inghilterra

Dopo Scott McTominay il Napoli ha chiuso anche il colpo Billy Gilmour. Dopo le voci di ieri sembrava fosse Arthur Melo il centrocampista destinato all’arrivo, ma in mattinata è arrivato il semaforo verde dal Brighton per una cessione intorno ai 14 milioni di euro, Una volta terminate, a poche ore dalla chiusura del calciomercato, la società azzurra dovrà completare gli ultimi step per formalizzare il passaggio del centrocampista scozzese in azzurro.