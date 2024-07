Ora manca solo la firma e Alessandro Buongiorno sarà ufficialmente un giocatore del Napoli. Si sono concluse attorno alle 13 le visite mediche del difensore che è arrivato nella prima mattinata a Villa Stuart (Roma) per svolgere i test.

Buongiorno arriva a Castel Di Sangro

Successivamente ci sarà la firma con il club di Aurelio De Laurentiis. Intercettato all’ingresso della clinica, l’oramai ex giocatore del Torino si è detto pronto per la nuova avventura: “Conte? Ci ho parlato spesso e mi ha caricato molto”.

Così come gli altri nazionali che hanno partecipato alle manifestazioni continentali, Buongiorno raggiungerà il resto del gruppo solo a Castel di Sangro per conoscere staff e nuovi compagni e iniziare la sua nuova avventura in azzurro.