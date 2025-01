La provincia di Napoli si ritrova, ancora una volta, a fare i conti con episodi di violenza di genere. In appena 24 ore, i carabinieri hanno arrestato tre uomini accusati di maltrattamenti e lesioni ai danni delle loro compagne.

Violenza sulle donne, tre arresti in provincia di Napoli nelle ultime 24 ore

Alle prime luci dell’alba di ieri, domenica 12 gennaio, i carabinieri delle stazioni di Castello di Cisterna e Marigliano sono intervenuti in un appartamento del primo comune, allertati da una segnalazione al 112. All’interno della casa, in evidente stato di disordine, hanno trovato una donna di 40 anni visibilmente provata e con segni di violenza sul corpo.

Secondo le prime ricostruzioni, il marito, un uomo di 45 anni, l’avrebbe aggredita con calci e pugni, spinto da una probabile crisi di gelosia. La vittima è stata trasportata all’ospedale di Nola per ricevere le cure necessarie, mentre l’aggressore è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Ora si trova in carcere in attesa di giudizio.

Nel pomeriggio, l’allarme è scattato in un’abitazione di Sant’Antimo, dove una donna aveva già denunciato il marito per maltrattamenti. L’uomo, un 58enne, era sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento, con l’obbligo di indossare un braccialetto elettronico.

È stato proprio il dispositivo a segnalare una violazione al 112, facendo intervenire i carabinieri. All’arrivo, i militari hanno trovato l’uomo in casa, nonostante il divieto, dopo che la moglie aveva accettato di incontrarlo. Per lui sono scattate nuovamente le manette.

La terza violenza è avvenuta nella notte, a Torre del Greco. I carabinieri della locale compagnia sono intervenuti in un’abitazione per sedare una lite familiare. I protagonisti, un uomo di 51 anni e la moglie, avevano appena avuto un violento alterco.

Dalle indagini è emerso che l’uomo, sotto l’effetto di droghe, aveva minacciato di morte la moglie per poi aggredirla fisicamente con calci, schiaffi e un pugno in pieno volto. Le indagini hanno inoltre svelato che le violenze andavano avanti da almeno tre mesi, ma non erano mai state denunciate. La donna è stata trasportata all’ospedale Maresca per le cure del caso, mentre il 51enne è stato arrestato.