Violenza a Giugliano, scontro tra giovanissimi: spunta un coltello durante la discussione

Sfiorata la tragedia nel pomeriggio di oggi in via Roma, nel pieno centro di Giugliano. Una lite tra giovanissimi (di età inferiore ai 14 anni) hanno generato momenti di grande tensione, con la situazione che, secondo alcuni testimoni, sarebbe persino degenerata fino a far comparire dei coltelli.

Secondo quanto appreso da Teleclubitalia, alcuni giovani stavano percorrendo via Roma in sella a uno scooter quando, per motivi ancora da chiarire, avrebbero discusso animatamente con alcuni coetanei che stavano passeggiando lungo i marciapiedi.

Tra i due gruppetti sarebbero volate parole grosse nei pressi di un bar presente su via Roma. Uno dei ragazzini coinvolti nella discussione avrebbe sfilato le chiavi dal ciclomotore lanciandole sul tetto di un edificio; un altro, poi, avrebbe tirato fuori un coltello minacciando di colpire uno dei presenti. Per poco la situazione non è degenerata in una vera e propria rissa e nessuno, a quanto pare, è rimasto ferito. Preoccupati e allarmati i residenti e i commercianti della zona – già provati dalla vicenda delle due 13enni investite da uno scooter qualche giorno fa, sempre in via Roma – che hanno immediatamente allertato i Carabinieri. I militari della locale compagnia, giunti sul posto, hanno riportato la calma e stanno ora conducendo accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti.