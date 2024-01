Al Maradona alle ore 15 si sfidano Napoli e Salernitana, con gli azzurri obbligati al successo per ripartire dalla crisi. Simeone favorito su Raspadori per l’attacco La Salernitana cerca continuità dopo i buoni segnali con la Juventus in campionato. Nel suo 3-5-2 Filippo Inzaghi non ha Maggiore squalificato: debutto del nuovo acquisto Pierozzi, in porta torna Ochoa.

Le scelte di Mazzarri

Il Napoli affronta la Salernitana in un momento delicato consapevole che non si può più sbagliare per inseguire l’obiettivo minimo di inizio stagione che è entrare nelle prime quattro, quarto posto che dista 5 punti con ben 5 squadre nel mezzo. Dopo la settimana di ritiro la squadra ha avuto modo e tempo per preparare al meglio questa partita. Pochi i dubbi di Mazzarri che i tanti indisponibili si affiderà a Gollini tra i pali, difesa composta da Rrhamani e Juan Jesus con Di Lorenzo e Mario Rui che agiranno sulle fasce. A centrocampo Gianluca Gaetano può debuttare dal 1’ al posto di Zielinski, completano la linea mediana Lobotka e Cajuste. In attacco Simeone favorito su Raspadori con Politano e Kvaratskhelia ad agire sulle fasce.