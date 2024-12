Villaricca, “Urban Talents”: giovedi in via Napoli il contest musicale contro la violenza

Villaricca. Avrà luogo il 5 dicembre 2024, alle 21:30, a Villaricca (NA), “Urban Talents”, contest musicale organizzato dall’associazione Alter Ego Lab per artisti emergenti con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sulla violenza, promuovendo la musica come alternativa positiva.

L’iniziativa intende far riflettere i ragazzi su un concetto: meglio imparare a suonare uno strumento che impugnare una pistola. L’evento, che si svolgerà presso la Tensostruttura di Via Napoli, vedrà una giuria qualificata selezionare i primi 3 vincitori, che riceveranno ricchi premi. I vincitori riceveranno in palio una produzione offerta da Catwalk Records, un’etichetta indipendente di Pozzuoli. L’iniziativa vede come main sponsor l’azienda “Guerra”

In collaborazione con l’Associazione “Idee e Concretezza”, l’evento offre una vetrina per i giovani talenti e vuole lanciare un forte messaggio di speranza e inclusività. L’ingresso all’evento è gratuito.

COMUNICATO STAMPA