Villaricca, tensione in Comune: protesta dei genitori per i rincari della mensa scolastica alla Rodari

Mattinata di tensione al Comune di Villaricca, dove oltre 50 genitori di bambini non residenti hanno manifestato contro il caro-mensa alla scuola materna Rodari. Sono circa 100 i piccoli iscritti senza residenza nel Comune, di cui 78 provenienti da Giugliano. La restante parte, invece, proviene da Qualiano, Calvizzano e Parete.

I genitori contestano la disparità di costo: per loro il prezzo del pasto è di 3,80€ al giorno, contro gli 1,80€ pagati dai cittadini di Villaricca. Un aggravio che porta la spesa mensile a 90€ per bambino, con cifre ancora più alte per le famiglie con più figli iscritti. Il regolamento sulla refezione scolastica, che ha stabilito questa differenza di tariffe, è stato votato all’unanimità dal Consiglio comunale, sia dalla maggioranza che dall’opposizione.

La protesta è culminata con l’arrivo dei genitori all’interno del municipio. Dopo aver raggiunto i piani superiori, dove si trovano gli uffici comunali, si sono vissuti momenti di tensione, con i Carabinieri intervenuti sul posto per monitorare la situazione. Non si sono registrate conseguenze.

Successivamente, mamme e papà sono stati accompagnati nella sala consiliare, dove hanno incontrato il vicesindaco con delega alla pubblica istruzione. Il confronto è stato acceso, con i genitori che hanno espresso le loro rimostranze. Il vicesindaco Giovanni Granata ha assicurato che si attiverà per contattare i Comuni di residenza dei bambini al fine di valutare la possibilità di una convenzione che possa mitigare i costi. Dall’opposizione, il consigliere Luigi Sarracino fa sapere che il regolamento fu votato a patto che si tornasse sul tema per discutere dei costi. A nome della minoranza, ha ribadito la disponibilità a fare la propria parte per aiutare le famiglie e trovare una soluzione più equa.

Le reazioni della politica