Scarcerato Fortunato Aprile, 37 anni, di Villaricca, arrestato per la ricettazione di una Jeep Renegade e per resistenza a pubblico ufficiale ed all’esito della convalida dell’arresto, era detenuto nel carcere di Poggioreale, a causa della recidiva specifica.

Villaricca, sorpreso a bordo di una Jeep rubata: scarcerato 37enne già recidivo

Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, Dottoressa Arpino, accogliendo la richiesta degli avvocati Mariangela Locuoco e Luigi Poziello, gli ha concesso gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico a Villaricca.

Era lo scorso 21 settembre quando Aprile fu bloccato dai carabinieri della stazione di Licola in via Ripuaria, a Varcaturo, a bordo dell’auto rubata. Aprile finì in manette dopo un breve inseguimento fino a via Napoli, nel comune di Villaricca.