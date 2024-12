Sequestrata la tensostruttura di via Napoli a Villaricca. Ad apporre i sigilli i carabinieri della Stazione di Villaricca guidata dal comandante Pietro Amati.

Villaricca, sequestrata dai carabinieri la tensostruttura di via Napoli: manca l’agibilità

La struttura, di proprietà comunale, è stata affidata in gestione alla parrocchia di San Francesco d’Assisi. A seguito però degli accertamenti effettuati dai militari dell’Arma, all’interno si svolgevano eventi pubblici senza però che fossero mai stati rilasciati i necessari certificati di agibilità. L’immobile è stato così sottoposto a sequestro preventivo. Non è chiaro come e quando riaprirà.