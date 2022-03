“Quello che è accaduto non deriva in alcun modo da noi. Si è creata una situazione di panico durante la serata per cui si è generato un grande caos”. Attraverso un post su Facebook, i titolari de La Lanterna, noto ristorante di Villaricca, spiegano cosa è successo ieri sera nel locale.

Villaricca, rissa al ristorante: la replica de “La Lanterna”

“Abbiamo anche noi allertato le forze dell’ordine perché la situazione era ingestibile – dicono i proprietari de La Lanterna -. Per cui anche noi ci troviamo oggi a dover riaprire con una struttura che risente dei danni provocati ieri e fare il possibile per risolvere tutto al più presto”.

Ieri sera un evento organizzato per celebrare la giornata internazionale della Donna si è trasformato in una rissa tra clienti. La scena è stata ripresa con un cellulare da uno dei presenti e successivamente il filmato è stato pubblicato su Tik Tk, diventando in poco temo virale sul social network. In un frame si nota anche una persona colta da un malore, esanime a terra.

“In questo momento anche noi ci sentiamo vittime di quanto accaduto poiché non era gestibile”, dicono i titolari del locale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Villaricca per sedare gli animi. Subito sono partite le indagini per accertare eventuali responsabilità e per risalire ai motivi alla base della zuffa.