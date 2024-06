Un buco praticato nel pavimento. Così quattro malviventi, appartenenti alla cosiddetta “banda del buco”, sono riusciti a introdursi nei locali dell’ufficio postale di via Resistenza, a Villaricca.

Villaricca, rapina all’ufficio postale: in azione “banda del buco”

Il tentativo di rapina è avvenuto in una manciata di minuti e in pieno orario lavorativo, mentre i dipendenti servivano agli sportelli i clienti. I ladri sono sbucati in ufficio armati di pistola e con volto coperto, seminando il panico tra i presenti. Alcuni testimoni si sono sentiti male per il forte choc. Ma per fortuna non ci sono feriti. Sul posto è sopraggiunta un’ambulanza del 118, insieme ai Carabinieri della Compagnia di Marano, guidata dal capitano Alberto Leso.

Secondo una prima ricostruzione, i balordi si sarebbero introdotti nell’ufficio postale tramite un cunicolo scavato nelle fogne, sbucando dal pavimento attraverso un foro realizzato in precedenza. Una volta all’interno dei locali, la banda non è riuscita ad aprire le cassaforte e si sarebbe quindi data alla fuga grazie al buco che hanno praticato nel pavimento. I militari dell’Arma stanno cercando di ricostruire quanto accaduto, utilizzando le immagini del sistema di videosorveglianza presente all’interno e all’esterno dell’ufficio postale, che attualmente è chiuso al pubblico.