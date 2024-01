Dovranno rispondere di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Sono due gli arresti messi a segno dal Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna a Villaricca. Questa mattina i militari dell’Arma hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare, una in carcere e l’altra ai domiciliari.

Villaricca, racket al distributore di carburanti: due arresti

Come anticipa l’Ansa, i malviventi, lo scorso 30 settembre, avrebbero chiesto il pizzo al titolare di un distributore di carburanti con la minaccia che, se non avesse pagato, non avrebbe proseguito la sua attività.

L’imprenditore, però, ha deciso di non cedere alle pressioni estorsive e si è rivolto alle forze dell’ordine. A distanza di pochi mesi, i carabinieri hanno bloccato due soggetti, gravemente indiziati del reato di tentata estorsione aggravata dalle modalità mafiose.