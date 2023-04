Villaricca. Avrà luogo domani, domenica 16 aprile, a Villaricca in via Enrico De Nicola 39 , alle ore 20,00 il taglio del nastro di “La Soluzione – personal trainer”.

Il club si occuperà di 4 punti fondamentali: personal trainer, integrazione alimentare, preparazione atletica, nutrizione e benessere. Si occuperà di dimagrimento localizzato e ipertrofia muscolare seguendo i clienti da vicino effettuando gruppi da max 3 persone. Fornirà anche una vasta gamma di integratori per lo sport per la performance fisica con una giusta consulenza per una perfetta integrazione alimentare. Si occuperà di preparazioni atletiche per i concorsi nei vari corpi speciali e atleti di qualsiasi sport in ambito agonistico. Il benessere e la cura del corpo sarà al centro delle attività.

COMUNICATO STAMPA