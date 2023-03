Villaricca, il falso incidente e poi la telefonata a casa: attenzione alla truffa

Una truffa studiata nei minimi dettagli per raggirare e confondere la vittima. L’inganno parte con una chiamata a casa: “Mamma ho avuto un incidente, sto andando in ospedale: prepara i soldi”. Chi riceve la telefonata comincia ad andare in agitazione e a non capire bene neppure quello che gli viene detto.

Giugliano, il falso incidente e poi la telefonata a casa: attenzione alla truffa

È quanto accaduto questa mattina a Villaricca. Una donna ha ricevuto una telefonata da uno sconosciuto che, fingendosi il figlio, le avrebbe fatto credere di aver avuto un incidente e di dover preparare diverse migliaia di euro per spese mediche e altro.

Il modo di procedere è sempre il medesimo. Prima il truffatore prende qualche informazione sul malcapitato. A quel punto, il truffatore di solito chiama a casa e afferma che un familiare ha avuto un brutto incidente e che è il responsabile dello scontro. Basta pagare una cifra che di solito ammonta a migliaia di euro per risolvere la questione. Così è avvenuto anche in questo caso. Il secondo step sarebbe stato quello di mandare un complice a casa della vittima e prelevare i soldi richiesti.

Fortunatamente, solo per pura coincidenza, questa volta la truffa non è andata a buon fine. La signora infatti è riuscita a mettersi in contatto con il figlio (reale) che l’ha rassicurata dicendo di stare bene e di non aver avuto alcun incidente. Si tratta dell’ennesimo tentativo di truffa telefonica che negli ultimi casi hanno interessato in particolare la zona a nord di Napoli. Le telefonate solitamente giungono in prevalenza su telefoni fissi e, laddove è presente un display sull’apparecchio, il numero compare come “Sconosciuto”.