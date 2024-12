Villaricca. Gaudieri senza maggioranza, minoranza: “Sindaco si dimetta, aperto mercato delle vacche”

Dodici a dodici: non è la composizione di due squadre di calcio bensì la composizione di maggioranza e minoranza a Villaricca ieri nel corso del consiglio comunale. Dopo la sfiducia saltata e il passaggio del gruppo Casa in minoranza, l’amministrazione Gaudieri si regge su un solo consigliere in più, che ieri era però assente. Così le delibere non sono passate. Salta il bilancio consolidato così come la nomina dei revisori. Atti cruciali per l’amministrazione tant’è che ora pare siano bloccati tutti gli atti che necessitano del parere dei revisori dunque quelli di carattere finanziario.

In aula non sono mancati momenti di tensione. Bagarre tra il presidente del consiglio comunale e la minoranza. Minoranza che chiede al sindaco di dimettersi.