Villaricca, Gaudieri nomina la nuova giunta: ritorna Granata, nominata consigliera di Giugliano Iodice

VILLARICCA. Il sindaco Franco Gaudieri ha nominato la nuova giunta a Villaricca. Come anticipato rientra l’ex vicesindaco dimissionario Granata. Ci sono alcune new entry come la consigliera comunale di Giugliano Lucia Iodice e Angela Galluccio prima dei non eletti della lista Gaudieri sindaco.

Queste le nomine e le deleghe assegnate: ritorna come vicesindaco Giovanni Granata con deleghe in Politiche Formative ed Educative — Edilizia Scolastica — Sport e Edilizia Sportiva — Cultura, Eventi e Spettacoli — PNRR di Settore; Angela Galluccio si occuperà di Politiche Giovanili, Forum dei Giovani e Pari Opportunità — Politiche di Genere — Associazionismo, Volontariato e Servizio Civile — Beni Confiscati — Contenzioso e Giudice Pace — Farmacia Comunale — Agenda Digitale —PNRR di Settore; Lucia Iodice si occuperà di Politiche Sociali — Piano Sociale di Zona (Solaris) —Assistenza — Politiche della Famiglia — Servizi Sociali — Politiche dell’Integrazione — PNRR di Settore.

Riconfermato Pasquale Ciccarelli alle Politiche Ambientali — Energie Sostenibili — Piani di Sviluppo Sostenibile — Parchi e Verde Pubblico — Vigilanza Ambientale —Urbanistica — Centro Storico — Protezione Civile – PNRR di Settore; entrano il consigliere comunale Tobia Tirozzi e si occuperà di Polizia Municipale — Politiche del Personale — Viabilità Trasporto Pubblico Locale — Sicurezza Stradale — Piano Parcheggi e Sosta a pagamento — Agricoltura — Commercio, Attività Produttive — Suap — Tutela e Benessere Animale — PNRR di Settore; al Bilancio resta l’assessore Gabriela Napoli con deleghe ai Tributi — Finanze —Patrimonio – PNRR di Settore.

Consiglieri delegati sono Salvaotre Coscione alle Politiche Cimiteriali; Antonio D’Angelo Pianificazione e Programmazione Finanziaria e Perfomance e Antonio Cacciapuoti alle periferie e Frazione Decentrata.