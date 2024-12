Furto d’auto in pieno giorno a Villaricca. Nel pomeriggio di ieri, martedì 30 dicembre, nei pressi del Comune di Villaricca, durante lo svolgimento del consiglio comunale, una Fiat Panda, regolarmente parcheggiata nei pressi della sede comunale, è stata rubata mentre l’assemblea era in corso.

Villaricca. Fiat Panda rubata durante il consiglio comunale: ritrovata a Mugnano

Allertati immediatamente dell’accaduto i carabinieri che erano presenti durante il consiglio, tra cui anche il comandante di stazione, maresciallo Amati, sono state avviate le ricerche del veicolo e dei responsabili. Grazie alla rapidità dell’intervento e al coordinamento delle forze dell’ordine, la Fiat Panda è stata rinvenuta poco dopo nel territorio di Mugnano. I ladri, tuttavia, sono riusciti a far perdere le loro tracce, lasciando dietro di sé soltanto il veicolo abbandonato. Le indagini proseguono per identificare i responsabili che hanno agito in pieno giorno davanti alla sede comunale.