Scoperto e sequestrato il tesoro della cricca delle false residenze di cittadini brasiliani nel comune di Villaricca. La Polizia Metropolitana di Napoli ha infatti rinvenuto numerose pietre lavorate, pronte all’incastonatura dal valore di migliaia e migliaia di euro, forse una parte del prezzo della corruzione per l’ottenimento della cittadinanza italiana.

Villaricca, scoperto tesoro della cricca delle false residenze: 80 smeraldi e ametista pronti per l’incastonatura

Stamane gli uomini della Polizia Metropolitana hanno eseguito un decreto di perquisizione domiciliare emesso dalla Procura di Napoli Nord a carico di uno dei sei soggetti indagati per la concessione delle false residenze a stranieri di origine sudamericana, tra cui vip e calciatori.

Nel corso dell’operazione, sono saltati fuori pietre di colore azzurro e viola, per un totale di oltre circa 80 oggetti verosimilmente smeraldi, acquamarina ed ametista, nonché monili verosimilmente in oro predisposti per l’incastonatura.

Sei indagati

L’inchiesta l’altro giorno ha portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sei persone gravemente sospettate di associazione a delinquere, falsificazione di atti pubblici e corruzione. Questi reati erano connessi alla concessione di false residenze e cittadinanze.

Le indagini hanno ricostruito un’operazione criminale che aveva l’obiettivo di far risultare residenti nel comune di Villaricca cittadini brasiliani che in realtà non vi abitavano. Tra di loro c’erano due dipendenti dell’Ufficio Anagrafe, uno dell’Ufficio Stato Civile e un agente della Municipale.