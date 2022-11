Villaricca, coppia di pusher con il Reddito: scarcerazione lampo

È stata celebrata sabato mattina la direttissima a carico dei due coniugi di Villaricca, che per arrotondare il reddito di cittadinanza, spacciavano hashish.

Villaricca, coppia di pusher con il Reddito

Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord Dott. Luigi Montariello, accogliendo la richiesta dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, ha riconosciuto il quinto comma dell’articolo 73DPR 309/1990 e condannato entrambi a 4 mesi di reclusione, con pena sospesa ed immediata remissione in libertà. Il pubblico ministero Dott. Josè Criscuolo aveva chiesto la condanna ad 1 anno e 4 mesi di reclusione e l’obbligo di firma.

Venticinque dosi di hashish e 52 bustine utilizzate per la vendita al dettaglio dello stupefacente. È quanto hanno scoperto i Carabinieri, durante una controllo, in un’abitazione a Villaricca. In manette sono finiti Luigi De Rosa, 42enne del posto e già noto alle forze dell’ordine, e anche sua moglie C. T. 45enne, incensurata.

I due hanno ricevuto la visita serale dei militari dell’Arma che hanno rinvenuto e sequestrato nell’appartamento la droga e il materiale per il confezionamento.

Sequestrata anche la somma di 80 euro ritenuta provento del reato. Durante gli accertamenti, è emerso che entrambi percepivano il Reddito di Cittadinanza e, come da prassi, sono stati segnalati all’Inps per la revoca del sussidio economico.