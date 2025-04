Villaricca, consiglio monotematico su Terra dei fuochi: approvata proposta per dichiarazione stato d’emergenza

Un consiglio monotematico per discutere di Terra dei fuochi e delle emergenze ambientali di villaricca, in particolare Cava Alma dove è appurata la presenza di inquinanti. Ieri la seduta ha approvato la proposta dei consiglieri Campanile e D’Alterio che prevede la dichiarazione dello stato di emergenza, l’istituzione di un coordinamento nazionale e di un fondo speciale per attuare le misure indicate dalla sentenza della corte europea dei diritti dell’uomo. Presenti alla seduta anche gli avvocati che hanno presentato il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo che ha condannato l’Italia.