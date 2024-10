Nuovo colpo al clan Ferrara di Villaricca. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza hanno sequestrato due ristoranti riconducibili a Francesco Ferrara, un noto esponente del clan Ferrara-Cacciapuoti. Sotto chiave, come anticipa l’ANSA, il “1q84” e il “Pacos novantapuntoventi”.

Villaricca, colpo al boss Francesco Ferrara: sequestrati il “Pacos” e il “1Q84”

Il valore commerciale dei locali si attesta attorno ai 600mila euro. Questo intervento fa parte di un ampio contesto investigativo che ha portato, lo scorso anno, all’arresto di Ferrara, attualmente detenuto a Vicenza. Il decreto di sequestro è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, rappresentata dai pubblici ministeri Maria Sepe e Simona Rossi.

L’operazione si è concentrata su due dei locali più noti della movida locale: il “Pacos novantapuntoventi” e “1Q84“, il primo specializzato nella ristorazione e il secondo in cucina giapponese. Le indagini, condotte dal Gruppo di Intervento Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza, hanno portato alla conclusione che i ristoranti, sebbene intestati a prestanome, sono stati finanziati grazie ai profitti generati da attività illecite legate al clan Ferrara-Cacciapuoti. Per questo motivo, le quote sociali, i patrimoni aziendali e le attività commerciali sono stati posti sotto sequestro e affidati a un amministratore giudiziario.