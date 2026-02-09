Villaricca, scoperti autolavaggio, officina e deposito rifiuti abusivi: padre e figlio arrestati dopo controllo

Padre e figlio arrestati dai carabinieri della Stazione di Villaricca guidati dal comandante Pietro Amati dopo un controllo effettuato in una concessionaria di via della Libertà. I militari dell’Arma, sabato mattina, nel corso di un’ispezione, hanno accertato l’esistenza di un autolavaggio e di un’officina completamenti abusivi. Le manette però sono scattate per smaltimento illecito di rifiuti, quando è stato riscontrato un deposito illegale, adiacente alle due attività, dove venivano stoccati scarti speciali, tra cui olii esausti e batterie.

I due uomini sono stati ristretti ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che si terrà nelle prossime ore presso il Tribunale di Napoli Nord. Tra i reati contestati, dovranno rispondere anche di abusivismo edilizio. Quella di sabato è un’importante operazione messa a segno dai carabinieri nell’ambito delle attività di contrasto alla Terra dei Fuochi.