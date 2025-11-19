Villaricca, rapina al distributore ALS della circumvallazione: arrestato 21enne

Un 21enne, Francesco Orlando, di Giugliano, è stato arrestato e condotto in carcere con l’accusa di rapina aggravata in concorso, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord. L’arresto è avvenuto il 14 novembre 2025, al termine di un’articolata attività investigativa condotta dai Carabinieri della Stazione di Villaricca e coordinata dalla Procura della Repubblica.

La rapina al distributore di carburante

Orlando è ritenuto gravemente indiziato di aver partecipato a una rapina, avvenuta a fine agosto, ai danni del distributore di carburanti ALS di Villaricca sulla circumvallazione esterna, agendo insieme a complici ancora in fase di identificazione. I malviventi avrebbero utilizzato un’auto rubata e impugnato una pistola a salve durante l’azione criminale.

Secondo la ricostruzione, i Carabinieri sarebbero intervenuti poco dopo il colpo, sorprendendo la banda che si è data alla fuga. Ne è nato un inseguimento fino al Comune di Giugliano, dove l’auto dei rapinatori avrebbe concluso la corsa contro un muretto. I soggetti sono poi fuggiti a piedi tentando di far perdere le proprie tracce.

Le indagini: video, telefonia e dispositivi sequestrati

Determinanti per l’identificazione del 21enne sono state le immagini della videosorveglianza, l’analisi dei dispositivi informatici sequestrati e lo studio dei tabulati telefonici e telematici. Una serie di riscontri tecnici che ha consentito ai Carabinieri e alla Procura di ricostruire con precisione ruolo e movimenti dell’indagato prima e dopo la rapina.