I carabinieri sventano una rapina in un bar e arrestano un 36enne. Accade a Villa Literno lungo Corso Umberto I. Per lui si sono aperte le porte del carcere.

Villa Literno, carabinieri sventano rapina al bar e arrestano 36enne

Come ricostruito, un uomo, in evidente stato di alterazione, avrebbe fatto irruzione nell’esercizio commerciale minacciando il titolare con una stecca da biliardo e aggredendolo con calci e pugni, nel tentativo di ottenere alcolici e denaro contante.

L’allarme al Numero Unico di Emergenza “112” e il tempestivo arrivo dei militari dell’Arma hanno evitato conseguenze più gravi. I Carabinieri, giunti sul posto in pochi istanti, hanno riportato la situazione sotto controllo e tratto in arresto l’uomo in flagranza di reato.

La persona offesa, pur scossa dall’accaduto, ha rifiutato le cure mediche. L’arrestato, un operaio di 36 anni di origini ucraine, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, è stato successivamente condotto presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, come disposto dall’Autorità Giudiziaria prontamente informata dai Carabinieri della Stazione di Villa Literno.