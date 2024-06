Prosegue l’attesa degli Azzurri in vista degli ottavi contro la Svizzera, in programma domani alle 18: la Nazionale si allena fra poco. Previsti esami per Dimarco, ancora da valutare: non ha recuperato dopo la botta contro la Spagna. Nel pomeriggio la partenza per Berlino dove gli azzurri ritornano a giocare in una grande manifestazione dopo l’indimenticabile finale dei mondiale del 2006.

Buongiorno sostituisce Calafioro, in attacco Scamacca più di Retegui

Tante ancora le riserve da sciogliere per Spalletti nell’ultimo allenamento di oggi prima della partenza per Berlino dove gli azzurri arriveranno nel pomeriggio. Out Calafiori per squalifica al suo posto pronto a subentrare Buongiorno come perno centrale di una difesa a 3 con Darmian e Bastoni ai suoi lati, ancora lavoro a parte per Dimarco che potrebbe non essere della gara, in attacco nonostante la buona prova con la Croazia, al centro dell’attacco dovrebbe ritonare Gianluca Scamacca.