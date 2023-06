Circondato da 10 persone e massacrato di botte a calci e pugni. Giustizia fai-da-te sulla spiaggia di Vietri sul Mare, a Salerno, dove un 13enne ritenuto responsabile di una serie di furti di portafogli e telefonini ha rischiato il linciaggio da parte della folla di bagnanti. A salvarlo gli agenti della Polizia Municipale.

Ruba portafogli e telefonini sulla spiaggia, 13enne salvato dal linciaggio

L’episodio, come riferisce “La Città”, risale a giovedì scorso. Due uomini della Municipale, durante un servizio di pattugliamento, hanno notato un ragazzo a terra circondato da un gruppo nutrito di persone che lo stavano pestando. Scesi dall’auto, i vigili sono intervenuti sul posto per fermare gli aggressori.

Questi ultimi al momento di dileguarsi hanno indicato ai vigili nel ragazzo, forse assieme ad altri complici, come l’autore di diversi furti avvenuti sulla spiaggia vietrese. Il ragazzino è stato preso in custodia dai vigili che lo hanno portato in caserma. Il minore è stato poi trasportato in ospedale per le cure del caso e riaffidato ai genitori.

“Giustizia da soli come gli animali”

Per i testimoni che hanno assistito alla scena, si è trattata di una violenza inaudita. “E’ stato un vero e proprio linciaggio, sinceramente se non fossero intervenuti i vigili urbani non so come sarebbe finita per quel ragazzo”.

“Non giustifico i furti, ma da qui a farsi giustizia da soli come gli animali ce ne passa”, ha aggiunto. “Ho parlato con alcuni altri bagnanti e sembravano quasi d’accordo col pestaggio”.