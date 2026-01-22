Un controllo sui device e sul pc hanno permesso di rinvenire video pedopornografici ritraenti abusi su minori. Circostanza che ha fatto scattare l’arresto di un uomo nei cui confronti il 13 gennaio scorso è stato eseguito un decreto di perquisizione, emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli.

Video di abusi su minori conservati sul pc, nel Napoletano arrestato pedofilo in flagranza

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura partenopea, è partita grazie al lavoro del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Campania, impegnato nel monitoraggio e nel contrasto dei reati commessi sul web, in particolare quelli legati allo sfruttamento dei minori. Durante le verifiche successive alla perquisizione, la polizia ha sequestrato diversi dispositivi informatici. Le successive analisi tecniche, svolte sui device recuperati, hanno permesso di raccogliere elementi di rilievo sui gravi reati ipotizzati.

In particolare, l’attenzione degli investigatori si è concentrata su alcuni apparecchi in uso al padre convivente dell’indagato, un pensionato classe 1957. Proprio su quei dispositivi è stato rinvenuto un ingente quantitativo di immagini e video pedopornografici, alcuni dei quali riguardanti abusi su minori in età infantile. Il ritrovamento ha fatto scattare l’arresto in flagranza di reato dell’uomo, mentre proseguono le indagini per ricostruire l’eventuale rete di contatti e l’origine del materiale sequestrato.