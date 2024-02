Gli mostra il fucile da caccia nel parcheggio di un ristorante a Vico Equense e accidentalmente parte il colpo. Così un 27enne di Ponticielli è rimasto ferito da una scheggia di un proiettile alla coscia sinistra. È ricoverato in ospedale, ma non è in pericolo di vita.

Vico Equense, gli mostra fucile da caccia accidentalmente parte il colpo: ferito un 27enne

I fatti ieri sera a Vico Equense, città della penisola sorrentina. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, un conoscente della vittima – un uomo di 64 anni – gli stava mostrando l’arma da fuoco quando, improvvisamente e per errore, avrebbe esploso un proiettile. La scena è avvenuta nel parcheggio di un ristorante.

Il ragazzo è stato immediatamente trasportato all’ospedale di Castellammare per essere sottoposto a un intervento chirurgico per estrarre il frammento metallico. La sua condizione è seria ma, come detto, non è in pericolo di vita.

Sequestrata l’arma

Nel frattempo i Carabinieri di Vico Equense hanno sequestrato il fucile da caccia e denunciato il 64enne. Gli investigatori stanno lavorando per fare piena luce sull’accaduto e ricostruire cosa sia successo.