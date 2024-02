Una grossa frana si è verificata questa notte a Sant’Agnello, comune della penisola Sorrentina in provincia di Napoli. Il cedimento sarebbe avvenuto a causa della rottura di una conduttura dell’acquedotto.

Frana nella notte in provincia di Napoli, strade chiuse a causa del fango

Un’ondata di fango e detriti è giunta a valle causando non pochi disagi alla popolazione. Sul posto è giunto il sindaco, Antonino Coppola, insieme ai tecnici preposti, alla Protezione civile, ai Vigili del fuoco e alle forze dell’ordine. “Non si registrano danni a persone fortunatamente – ha dichiarato il primo cittadino di Sant’Agnello – ma l’ampio fronte franoso ha reso necessaria l’interdizione della strada per provvedere alla rimozione dei detriti, attualmente in corso.”

Gli addetti ai lavori hanno comunicato mancanze di acqua e abbassamenti di pressione idrica che interessano Via la Rocca, via Nastro Azzurro, via Passarano e tutte le traverse della zona. Secondo la nota diffusa, il ripristino della normale erogazione idrica è previsto gradualmente a partire dalle 16:00.