Rintraccia il borseggiatore che gli ha scippato la borsa. Lo travolge con l’auto, poi fa marcia indietro e gli va di nuovo addosso. Infine scende dall’abitacolo, recupera la sua borsa e va via. È l’agghiacciante sequenza ripresa dalle telecamere di videosorveglianza che mostrano una donna di 65 anni uccidere un cittadino di origini algerine a Viareggio, in Toscana.

Viareggio, le scippa la borsa: lei lo investe con l’auto e lo uccide. Arrestata per omicidio

Secondo la ricostruzione effettuata poi dalle forze dell’ordine, l’uomo aveva poco prima rapinato la donna, prendendole la borsa, e la 65enne avrebbe quindi agito per vendetta, schiacciandolo contro la vetrina di un negozio a bordo della sua auto. La vittima è Said Malkoun e aveva 47 anni.

Dopo l’investimento, la donna si è poi dileguata in auto ma le telecamere di videosorveglianza hanno permesso di individuarla in poco tempo. La donna è stata sottoposta a fermo ed è accusata di omicidio volontario. Si tratta di Cinzia Dal Pino, imprenditrice balneare di 65 anni, molto conosciuta in zona. Conosciutissima in zona e apprezzata da tutti per la sua solarità e per le sue energiche battaglie a difesa della categoria.