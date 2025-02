Parte ufficialmente il bando per le borse di studio destinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (superiori) della Regione Campania per l’anno scolastico 2024-25.

Campania. Borse di studio da 250 euro per gli studenti delle scuole superiori: come fare domanda

Fino al 6 marzo 2025, sarà possibile presentare domanda online per ottenere il contributo di 250 euro, pensato per sostenere le spese scolastiche degli studenti appartenenti a famiglie con reddito basso. Per accedere alla borsa di studio, le famiglie degli studenti dovranno avere un ISEE in corso di validità non superiore a 15.748,78 euro. Inoltre, gli studenti devono essere iscritti a una scuola superiore (pubblica o privata paritaria) situata in Campania e risultare censiti come frequentanti sulla piattaforma SIDI/ANIST (Sistema informativo dell’istruzione) per l’anno scolastico 2024/2025.

La domanda potrà essere presentata esclusivamente online, accedendo al portale dedicato della Regione Campania, dalle ore 10:00 del 20 febbraio 2025 fino alle ore 16:00 del 6 marzo 2025. Possono presentare la richiesta uno dei genitori, chi ne ha la potestà o direttamente lo studente, se maggiorenne.

Cosa si può acquistare con la borsa di studio?

Il contributo economico di 250 euro potrà essere utilizzato per l’acquisto di libri di testo, materiali didattici e beni o servizi finalizzati a favorire la crescita culturale e formativa degli studenti.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto “#IoStudio”, promosso dalla Regione Campania in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), con l’obiettivo di garantire a tutti gli studenti maggiori opportunità educative, indipendentemente dalle condizioni economiche di partenza. Per maggiori informazioni e per presentare la domanda, è possibile consultare il portale ufficiale della Regione Campania.

Il link per fare domanda per la borsa di studio